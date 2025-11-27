Россия и США
27 ноября, 10:17

У беременной четвёртым ребёнком Лерчек выявили проблемы со здоровьем

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/lerchek_life

Блогерша Лерчек, находящаяся на 25-й неделе беременности, испытывает проблемы со здоровьем. Об этом сообщил её возлюбленный танцор из Аргентины Луис Сквиччиарини, выложив новое видео с округлившимся животиком женщины в её блог в сети. Напомним, самой Валерии запрещено пользоваться интернетом.

Блогер Лерчек находится на 25 неделе беременности. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lerchek_life

Как оказалось, недавно у Лерчек обнаружили анемию и гестоз. Ей требуется контроль специалистов, однако последнее УЗИ блогер делала на 18 неделе.

«Сейчас все наши мысли и молитвы о том, чтобы у Леры была возможность родить в безопасных и хороших условиях. Ситуация сложная, и мы очень на это надеемся», — написал он.

Луис также рассказал, что они не знают пол ребёнка, однако обещал обязательно поделиться в дальнейшем этим интимным моментам с поклонниками Чекалиной. Танцор отметил, что его связь с малышом крепнет с каждым днём и он старается максимально окружить его и будущую маму крохи теплом и заботой.

Беременная Лерчек снялась в «свадебной» фотосессии с отцом будущего ребёнка
Беременная Лерчек снялась в «свадебной» фотосессии с отцом будущего ребёнка

Напомним, Валерия Чекалина, находящаяся под домашним арестом по делу о махинациях с валютой и подделке документов, объявила о беременности. Хотя у неё уже есть трое детей. При этом согласно проекту постановления Пленума Верховного суда РФ, приговор обвиняемому может быть смягчён, если он не только имеет малолетних детей, но и реально участвует в их воспитании и материальном обеспечении.

