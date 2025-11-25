Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 ноября, 13:54

Беременная Лерчек снялась в «свадебной» фотосессии с отцом будущего ребёнка

Луис Сквиччиарини и Валерия Чекалина. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lerchek_life

Луис Сквиччиарини и Валерия Чекалина. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lerchek_life

Семья Валерии Чекалиной (известной как Лерчек) официально подтвердила, что блогерша ждёт четвёртого ребёнка. Об этом в соцсети сообщил её возлюбленный и отец ребёнка, тренер по танцам Луис Сквиччиарини.

«Для меня честь и величайшее счастье сообщить, что я стану отцом. Это совершенно новый и самый важный этап в моей жизни. Я всегда берёг своё личное пространство от посторонних глаз, но сейчас понимаю, что настоящее счастье хочется разделить с теми, кто по-настоящему нас поддерживает», — написал он.

Он выразил благодарность возлюбленной и её семье за доверие и заверил, что намерен стать для них опорой и защитой. Танцор обещал сделать всё возможное, чтобы их семья была наполнена любовью, заботой и счастьем, и поблагодарил всех, кто присылает им тёплые слова, отметив, что поддержка придаёт сил и уверенности.

Мать Валерии, Эльвира Чекалина, также поблагодарила поклонников за моральную и материальную поддержку в непростой период. Она сказала, что беременность стала для неё настоящим чудом, и добавила, что Луис всё это время был рядом, помогая и морально, и материально. По её словам, она бесконечно счастлива видеть, как её дочь любима, несмотря на все трудности, и уверена, что пара станет замечательными родителями.

Лерчек ждёт четвёртого ребёнка: Кто отец и как это связано с её судебным делом
Лерчек ждёт четвёртого ребёнка: Кто отец и как это связано с её судебным делом

Напомним, Валерия Чекалина, находящаяся под домашним арестом по делу о махинациях с валютой и подделке документов, объявила о беременности. Хотя у неё уже есть трое детей. При этом согласно проекту постановления Пленума Верховного суда РФ, приговор обвиняемому может быть смягчён, если он не только имеет малолетних детей, но и реально участвует в их воспитании и материальном обеспечении.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина)
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar