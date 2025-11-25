Беременная Лерчек снялась в «свадебной» фотосессии с отцом будущего ребёнка

Семья Валерии Чекалиной (известной как Лерчек) официально подтвердила, что блогерша ждёт четвёртого ребёнка. Об этом в соцсети сообщил её возлюбленный и отец ребёнка, тренер по танцам Луис Сквиччиарини.

«Для меня честь и величайшее счастье сообщить, что я стану отцом. Это совершенно новый и самый важный этап в моей жизни. Я всегда берёг своё личное пространство от посторонних глаз, но сейчас понимаю, что настоящее счастье хочется разделить с теми, кто по-настоящему нас поддерживает», — написал он.

Он выразил благодарность возлюбленной и её семье за доверие и заверил, что намерен стать для них опорой и защитой. Танцор обещал сделать всё возможное, чтобы их семья была наполнена любовью, заботой и счастьем, и поблагодарил всех, кто присылает им тёплые слова, отметив, что поддержка придаёт сил и уверенности.

Мать Валерии, Эльвира Чекалина, также поблагодарила поклонников за моральную и материальную поддержку в непростой период. Она сказала, что беременность стала для неё настоящим чудом, и добавила, что Луис всё это время был рядом, помогая и морально, и материально. По её словам, она бесконечно счастлива видеть, как её дочь любима, несмотря на все трудности, и уверена, что пара станет замечательными родителями.