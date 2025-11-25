Россия и США
25 ноября, 11:30

Верховный суд высказался о «смягчении наказания» после внезапной беременности Лерчек

Обложка © freepik

Приговор может быть смягчён, если обвиняемый не просто имеет маленьких детей, но и фактически занимается их воспитанием и содержанием. Об этом сказано в проекте постановления пленума Верховного суда РФ.

«Наличие у виновного малолетних детей само по себе не может рассматриваться как безусловное основание для признания в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, поскольку возможность принятия судом такого решения закон связывает с выполнением виновным обязанностей родителя по надлежащему воспитанию и материальному содержанию ребенка», — говорится в тексте.

Там подчёркивается, что если судья не считает наличие детей смягчающим обстоятельством, то должен объяснить это в своём решении. Во время заседания Верховного суда проект решено отправить в редакционную комиссию на доработку.

«Закон снимает шляпу перед биологией»: Адвокат раскрыла, придётся ли Лерчек рожать в наручниках или на дому
Напомним, блогерша Валерия Чекалина (Лерчек), находящаяся под домашним арестом в рамках дела о махинациях с валютой и подделкой документов, объявила о своей беременности. При этом у неё уже есть трое детей. Будущий отец её ребёнка — тренер по танцам 37-летний Луис Сквиччиарини.

