Верховный суд высказался о «смягчении наказания» после внезапной беременности Лерчек

Приговор может быть смягчён, если обвиняемый не просто имеет маленьких детей, но и фактически занимается их воспитанием и содержанием. Об этом сказано в проекте постановления пленума Верховного суда РФ.

«Наличие у виновного малолетних детей само по себе не может рассматриваться как безусловное основание для признания в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, поскольку возможность принятия судом такого решения закон связывает с выполнением виновным обязанностей родителя по надлежащему воспитанию и материальному содержанию ребенка», — говорится в тексте.

Там подчёркивается, что если судья не считает наличие детей смягчающим обстоятельством, то должен объяснить это в своём решении. Во время заседания Верховного суда проект решено отправить в редакционную комиссию на доработку.