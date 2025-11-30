Два человека пострадали при пожаре в многоэтажке в Москве

В Москве пострадали два человека во время пожара на шестом этаже жилого дома на Пролетарском проспекте. Такие данные привели в столичном МЧС. Эвакуировать удалось ещё пять человек, ранее было спасено 11 жильцов. Сейчас пожар потушен.

«Пожар ликвидирован. Огнеборцы вывели из квартир ещё 5 человек. К сожалению, 2 человека пострадали», — уточнили в ведомстве. О состоянии пострадавших не говорится.

Напомним, в Москве на Пролетарском проспекте вспыхнул пожар в квартире на шестом этаже многоэтажного дома. На место прибыли 24 сотрудника МЧС и семь единиц техники. С верхних этажей спасено 11 человек.