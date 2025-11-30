Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 ноября, 07:57

Два человека пострадали при пожаре в многоэтажке в Москве

Пожар в Москве. Обложка © VK / ЧП. Московские происшествия

Пожар в Москве. Обложка © VK / ЧП. Московские происшествия

В Москве пострадали два человека во время пожара на шестом этаже жилого дома на Пролетарском проспекте. Такие данные привели в столичном МЧС. Эвакуировать удалось ещё пять человек, ранее было спасено 11 жильцов. Сейчас пожар потушен.

«Пожар ликвидирован. Огнеборцы вывели из квартир ещё 5 человек. К сожалению, 2 человека пострадали», — уточнили в ведомстве. О состоянии пострадавших не говорится.

Мощный взрыв прогремел на заводе в Сиднее, пламя тянется в небо на 150 метров
Мощный взрыв прогремел на заводе в Сиднее, пламя тянется в небо на 150 метров

Напомним, в Москве на Пролетарском проспекте вспыхнул пожар в квартире на шестом этаже многоэтажного дома. На место прибыли 24 сотрудника МЧС и семь единиц техники. С верхних этажей спасено 11 человек.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar