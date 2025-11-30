«Никуда не денутся»: В Крыму ответили на резолюцию ЕС для срыва мирных переговоров

Евросоюз намеренно принял резолюцию, в которой отказался признать новые регионы частью России, всё это является стратегией по срыву мирных переговоров. Об этом заявил председатель совета Крыма Владимир Константинов, напомнив, что резолюции ЕС не носят обязательного правового характера, а также не могут повлиять на существующий статус регионов РФ.

«Это заявление — часть стратегии глобалистов по срыву мирных переговоров. <…> Скажу просто: признают они российский статус Крыма и никуда не денутся. Не признают эти, признают другие. Впрочем, признание Европарламента в этой части вообще не требуется», — написал он.

Напомним, что Европарламент утвердил резолюцию по Украине, в которой чётко заявил о непризнании Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей частью России. Документ требует полного вывода российских войск с «территории Украины», компенсации ущерба и использования замороженных российских активов для кредитования Киева.