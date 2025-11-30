Россия и США
30 ноября, 08:29

32-летний юрист из Приморья умер на операционном столе во время пересадки волос

Обложка © VK / Андрей Капустин

Во Владивостоке во время операции по пересадке волос скончался 32-летний юрист Андрей Капустин. Печальную новость сообщило издание PRIMPRESS.

Молодой адвокат, являвшийся членом Приморского отделения Ассоциации юристов России, обратился в частную клинику для выполнения операции по трансплантации волос. В ходе медицинских манипуляций, после введения анестезии, состояние пациента внезапно резко ухудшилось, что привело к смерти прямо на операционном столе.

Отмечается, что в процедурном кабинете отсутствовала система видеонаблюдения, что может осложнить расследование обстоятельств происшествия. У Капустина осталась жена и маленький ребёнок. Он специализировался на гражданских делах и вёл ряд резонансных процессов.

Ранее российская актриса Анна Семенович заявила, что «криворукий хирург» чуть не загубил её во время операции по уменьшению груди. Для восстановления ей пришлось обратиться к другому врачу, а процесс реабилитации в итоге занял полтора года.

