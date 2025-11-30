Умер фактурный бандит из «Убойной силы» и «Антикиллера» Вадим Смирнов

Ушёл из жизни российский актёр Вадим Смирнов, брат-близнец Дмитрия Смирнова. Известный артист скончался в пятницу, 28 ноября, на 54-м году жизни. Вадим был широко известен благодаря работам со своим братом-близнецом Дмитрием, с которым они часто снимались вместе. Данные о смерти актёра появились на портале Kino-Teatr.ru.

Актёрский дуэт братьев Смирновых прославился характерными ролями бандитов, киллеров и телохранителей. Они дебютировали на экране в 1999 году в сериале «Улицы разбитых фонарей» и впоследствии сыграли во многих популярных проектах, таких как «Агент национальной безопасности-2», «Убойная сила», «Антикиллер», «Домашний арест» и «Как я стал русским».

Окончив Нижегородское театральное училище в 1991 году, Вадим Смирнов оставил значительный след в российском кинематографе. Последним фильмом с его участием стала лента «Волчок». Новость о кончине вызвала отклик среди блогеров и поклонников.

«Честно сказать, я и не знал, как зовут братьев-актёров, но, думаю, что не мне одному они хорошо запомнились по ролям всяческих «братков». Очень фактурные типажи, что, к сожалению, ограничивало актёров в рамках определённого амплуа... И вот одного из братьев не стало. Печально... и неожиданно», — пишет один из комментаторов.

«Общался с Вадимом Смирновым в спортклубе. Очень приятный собеседник и человек», — заметил второй.

«Вадим и Дмитрий Смирновы запомнились по ярким ролям (например, в сериале «Убойная сила»). Очень жаль, что Вадим ушёл таким молодым», — сожалеет ещё один.

