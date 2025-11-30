В АТОР ответили на слухи об отмене «всё включено» в Турции

В Турции отельеры не планируют отменять формат «всё включено», который пользуется большим спросом у россиян. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, комментируя слухи о возможной отмене.

«Уже лет 10 я про это слышу. Но что-то за эти 10 лет практически никто all inclusive в Турции не отменил. Были два или три отеля, дорогих, пятизвёздочных, которые перешли на обслуживание а-ля карт. Вообще никак на туристический ландшафт самой Турции, на спрос, на предпочтение наших туристов это не оказало никакого влияния», — пояснила аналитик на вопрос TACC.