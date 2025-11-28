Эксперт по туризму рассказала, что нельзя ввозить в Китай после введения безвиза

Китайские власти ужесточили таможенный контроль на границе с Россией из-за возросшего потока туристов после введения безвизового режима. О том, какие предметы запрещено ввозить и вывозить из КНР, «Вечерней Москве» рассказала эксперт по туризму Татьяна Галеева.

По словам специалиста, в Хуньчуне, Харбине, Суйфэньхэ и на Хайнане время прохождения досмотра теперь может достигать 2,5 часа. Таможенники тщательно проверяют багаж, уделяя особое внимание лекарственным препаратам — путешественников могут попросить вскрыть каждую упаковку.

Галеева пояснила, что в Китай запрещено ввозить стандартный набор предметов: оружие, взрывчатые и наркотические вещества. Также под запретом находятся продукты питания — овощи, фрукты, мясо, молочная продукция. Из неожиданных вещей нельзя провозить кровь человека и её компоненты, а также патогенные микроорганизмы растений и животных.

«Это относится не только к КНР, но и к любому направлению. Например, есть правила ввоза и вывоза вещей и предметов из России, которые тоже нужно соблюдать при любом путешествии», — заключила Галеева.

Напомним, что с 15 сентября 2025 года Китай ввёл безвизовый режим для граждан Российской Федерации. Срок безвиза составляет до 30 дней. Президент РФ Владимир Путин тогда отметил, что это решение является знаком дружбы, который наша страна высоко ценит.