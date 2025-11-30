Украинский Институт национальной памяти охарактеризовал русского адмирала Фёдора Ушакова как проводника политики «российского империализма». Согласно действующему законодательству, это означает обязательный демонтаж всех связанных с его именем объектов культурного наследия и изменение географических названий.

Фёдор Фёдорович Ушаков (1745-1817) был выдающимся русским флотоводцем, командовавшим Черноморским флотом и военно-морскими силами России в Средиземном море. Он прославился в русско-турецких войнах, не потеряв ни одного корабля и не допустив попадания подчинённых в плен.

Решение об Ушакове является частью более широкой политики. Кампания по переименованию улиц и демонтажу памятников советским и российским деятелям на Украине началась в 2015 году с принятием закона о так называемой декоммунизации, значительно усилившейся с 2022 года. По всей стране активно демонтируются памятники, переименовываются улицы, названные в честь русских деятелей культуры, и убираются упоминания о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне.

Ранее на Украине стриминговые платформы приступили к удалению фильмов и сериалов с участием российского актёра Юрия Колокольникова, в том числе популярного сериала «Игра престолов». Министерство культуры 21 августа внесло артиста в перечень деятелей культуры, чья деятельность подпадает под ограничения в соответствии с законом «О кинематографии». Служба безопасности Украины (СБУ) мотивировала это решение тем, что актёр не осудил начало СВО и продолжает работать в российской киноиндустрии.