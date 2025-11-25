Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

25 ноября, 13:19

Украина вслед за императорами России запретила декабристов

Обложка © ChatGPT

На Украине решили запретить декабристов как символ «российского империализма» вслед за российскими императорами и поэтами. Об этом сообщила пресс-служба Института национальной памяти страны. В Киеве решили, что в небытие следует отправить как самих революционеров первой половины XIX века, так и все связанные с ними события.

«Объекты, посвящённые указанным ниже лицам и событиям, подлежат устранению из публичного пространства», — сказано в тексте.

Украинское ведомство разместило список «запрещённых» деятелей, в котором теперь появились и декабристы. В перечне уже есть Михаил Ломоносов, Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Василий Суриков, Иван Тургенев, Александр Суворов, Павел Нахимов, императоры Пётр І, Николай І и Николай ІІ. В соответствии с украинским законодательством, все объекты публичного пространства — памятники, наименования улиц, мемориальные доски, — связанные с этими личностями, должны быть демонтированы.

Ранее на Украине стриминговые платформы начали удаление фильмов и сериалов с участием российского актёра Юрия Колокольникова. Среди них оказался и популярный сериал «Игра престолов».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Татьяна Миссуми
