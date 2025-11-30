Лидер рок-группы The Hatters получил три административки за неуплату штрафов в 2025 году

Лидер рок-группы The Hatters Юрий Музыченко был трижды привлечён к административной ответственности за просрочку уплаты штрафов в текущем году. Соответствующая информация содержится в официальных материалах судебных органов Санкт-Петербурга.

Музыкант привлекался по части 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, которая предусматривает санкции за неуплату административного штрафа в установленный законодательством срок. В соответствии с данной статьёй, нарушителю грозит штраф в двукратном размере первоначальной суммы, административный арест продолжительностью до 15 суток или обязательные работы сроком до 50 часов.

В судебной документации отсутствуют сведения о конкретных нарушениях, за которые Музыченко изначально получал административные взыскания, а также о размерах новых штрафных санкций. Информация о первоначальных правонарушениях и точных суммах текущих взысканий не подлежала раскрытию в опубликованных материалах дела.

