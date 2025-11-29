Приставы взялись за Дудя* из-за просроченных иноагентских штрафов
Блогер Юрий Дудь*. Обложка © YouTube / «вДудь»*
В отношении блогера-иноагента Юрия Дудя* приставы запустили процедуру принудительного взыскания 70 тысяч рублей. Сумма состоит из двух штрафов: 40 тысяч — за публикацию видео без обязательной отметки иноагента и ещё 30 тысяч — по другому административному делу. Это следует из судебных документов и материалов судебных приставов.
Штраф, назначенный судом в феврале, Дудь* так и не оплатил. После этого суд выдал исполнительный лист, а московские приставы открыли производство по взысканию средств.
Блогер также остаётся фигурантом уголовного дела: он объявлен в межгосударственный розыск. В середине апреля 2022 года Минюст РФ внёс Дудя* в реестр СМИ-иноагентов. Дудь* пытался оспорить данный статус, но безуспешно. Позже суд штрафовал Дудя* за отсутствие специальной маркировки. Затем прокуратура Москвы потребовала завести уголовное дело против блогера после того, как он дважды нарушил правила работы иноагента. 1 июля стало известно о возбуждении дела.
* Признан Минюстом РФ СМИ-иностранным агентом