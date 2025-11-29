Приставы взялись за Дудя* из-за просроченных иноагентских штрафов

В отношении блогера-иноагента Юрия Дудя* приставы запустили процедуру принудительного взыскания 70 тысяч рублей. Сумма состоит из двух штрафов: 40 тысяч — за публикацию видео без обязательной отметки иноагента и ещё 30 тысяч — по другому административному делу. Это следует из судебных документов и материалов судебных приставов.