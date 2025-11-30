День матери вызывает тёплые чувства у 75% россиян, опережая День отца

Большинство россиян, а именно три четверти опрошенных, тепло относятся к Дню матери, показало исследование SuperJob, результаты которого публикуют наши коллеги из РИА «Новости». При этом праздник находит больший отклик у молодёжи (78% среди тех, кому до 35 лет) по сравнению со старшим поколением.

«Три из четырёх россиян относятся к этой дате положительно, нейтральную позицию занимают ещё 19% респондентов. Лишь один процент граждан выразил отрицательное отношение, а пять процентов затруднились с ответом или впервые услышали о празднике», — говорится в релизе.

Среди женщин положительное отношение выразили 79%, тогда как среди мужчин — 71%.

Сравнение с Днём отца, который отмечается в конце октября, показало, что мужской праздник воспринимается спокойнее: его одобрили 56% респондентов, а 29% отнеслись нейтрально. Аналитики предполагают, что это связано с его относительной новизной и более трепетным отношением общества к матерям.

Ранее в России предложили учредить выплаты ко Дню матери. Депутат Госдумы Виталий Милонов отметил, что, учитывая стратегический курс государства на поддержку института семьи и многодетности, логичным шагом станет внедрение дополнительных механизмов поощрения российских матерей.