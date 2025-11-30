Четыре российских истребителя МиГ-31 вызвали переполох в Польше и напугали немецких солдат

Четыре российских истребителя МиГ-31 вызвали масштабную реакцию сил НАТО во время плановых полётов у западной границы. По данным Bild, Варшава привела в боевую готовность системы ПВО и два немецких зенитных ракетных комплекса Patriot.

Издание сообщает, что российские истребители вызвали очередную тревогу альянса, заставив развернуться немецких солдат. При этом представитель польских ВВС подтвердил, что самолёты не покидали российское воздушное пространство, но силы ПВО в Польше отреагировали на их активность.

Особое беспокойство вызвало место инцидента — неподалёку от аэропорта Жешува, через который проходит значительная часть военной помощи для Украины. Это уже не первый случай, когда плановые полёты российской авиации вызывают реакцию сил НАТО в регионе.

Ранее Life.ru сообщал, что Финляндия совместно с Великобританией начала масштабные военные маневры Northern Axe 25 в приграничном с Россией городе Кухмо. Бригадный генерал Ари Лааксонен, возглавляющий учения, заявил, что их главная задача — достичь высокой оперативной совместимости с британскими союзниками. Для этого в программе манёвров предусмотрены как оборонительные и наступательные сценарии, так и тактика замедления, с обязательной отработкой ночных боевых действий в суровых условиях Севера.