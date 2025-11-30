Названы четыре региона России со средней зарплатой более 150 000 рублей

Чукотка, Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Магаданская область стали лидерами по уровню среднемесячных зарплат, которые превысили отметку в 150 тысяч рублей. Такие данные приводит ТАСС на основе статистики Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Абсолютным лидером рейтинга стал Чукотский автономный округ, где средняя зарплата достигла 192 934 рублей. За ним следуют Ямало-Ненецкий АО (173 480 рублей), Москва (161 100 рублей) и Магаданская область (152 498 рублей).

В ещё одиннадцати регионах доходы также остаются высокими. В их числе Московская и Мурманская области, Якутия, Санкт-Петербург и Камчатка, где средняя зарплата превышает 100 тысяч рублей.

Расчёт среднемесячной зарплаты включает в себя не только оклад, но и все премии, надбавки, компенсации и даже оплату питания или проживания, что формирует итоговую сумму до вычета налогов.

А ранее в Госдуме был внесён законопроект о поддержке многодетных матерей. Инициатива предполагает введение «материнской заработной платы» в размере не менее МРОТ для неработающих женщин, воспитывающих пятерых и более детей.