В Госдуме призвали платить многодетным россиянкам «материнскую зарплату»

Депутаты Госдумы от КПРФ совместно с сенатором Айратом Гибатдиновым внесли законопроект о введении «материнской заработной платы» для многодетных женщин. Текст законодательной инициативы появился в базе нижней палаты.

Согласно документу, неработающие матери, воспитывающие пятерых и более детей, должны получить право на ежемесячную выплату в размере не ниже МРОТ. Финансирование предлагается осуществлять из средств федерального бюджета. Выплата должна производиться до достижения старшим из трёх младших детей совершеннолетия, считают авторы проекта.

Как пояснил депутат Алексей Куринный в комментарии РИА «Новости», предложение направлено на поддержку женщин, для которых полноценное трудоустройство становится невозможным из-за обязанностей по воспитанию детей. Парламентарий подчеркнул, что хотя реализация инициативы потребует дополнительных бюджетных ассигнований, эти расходы являются стратегическими инвестициями в демографическую безопасность страны. Конкретные размеры и порядок выплат будет определяться правительством РФ.

Ранее в Госдуме предложили разрешить семьям тратить средства материнского капитала на совместные путешествия по России. Вместе с тем предлагается разработать механизм, запрещающий нецелевое использование этих денег.

