В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на семейные путешествия по России

В Государственной думе предложили разрешить использовать средства материнского капитала для оплаты семейных путешествий по России. Информацию о законодательной инициативе распространил SHOT.

С соответствующим предложением к председателю правительства Михаилу Мишустину обратилась партия «Новые люди». В настоящее время маткапитал можно направить исключительно на приобретение путёвок в детские лагеря, имеющие образовательную лицензию, тогда как совместный семейный отдых с познавательной составляющей действующим законодательством не предусмотрен.

Парламентарии предлагают установить защитный механизм для исключения нецелевого использования средств. Расчёты должны осуществляться в безналичной форме исключительно с аккредитованными туроператорами, включёнными в Единый федеральный реестр. Такой подход позволит семьям организовать совместный познавательный отдых при сохранении контроля над использованием государственных средств.