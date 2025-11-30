Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 ноября, 06:35

В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на семейные путешествия по России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vk_st

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vk_st

В Государственной думе предложили разрешить использовать средства материнского капитала для оплаты семейных путешествий по России. Информацию о законодательной инициативе распространил SHOT.

С соответствующим предложением к председателю правительства Михаилу Мишустину обратилась партия «Новые люди». В настоящее время маткапитал можно направить исключительно на приобретение путёвок в детские лагеря, имеющие образовательную лицензию, тогда как совместный семейный отдых с познавательной составляющей действующим законодательством не предусмотрен.

Парламентарии предлагают установить защитный механизм для исключения нецелевого использования средств. Расчёты должны осуществляться в безналичной форме исключительно с аккредитованными туроператорами, включёнными в Единый федеральный реестр. Такой подход позволит семьям организовать совместный познавательный отдых при сохранении контроля над использованием государственных средств.

Путин призвал не распылять маткапитал на второстепенные задачи
Путин призвал не распылять маткапитал на второстепенные задачи

Кстати, в 2026 году семьи смогут получить более 700 000 рублей в качестве материнского капитала за рождение первого ребёнка. При этом недавно в Госдуме предложили разрешить людям тратить его ещё и на услуги стоматологических клиник.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Госдума
  • Михаил Мишустин
  • Законы
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar