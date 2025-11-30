В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на семейные путешествия по России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vk_st
В Государственной думе предложили разрешить использовать средства материнского капитала для оплаты семейных путешествий по России. Информацию о законодательной инициативе распространил SHOT.
С соответствующим предложением к председателю правительства Михаилу Мишустину обратилась партия «Новые люди». В настоящее время маткапитал можно направить исключительно на приобретение путёвок в детские лагеря, имеющие образовательную лицензию, тогда как совместный семейный отдых с познавательной составляющей действующим законодательством не предусмотрен.
Парламентарии предлагают установить защитный механизм для исключения нецелевого использования средств. Расчёты должны осуществляться в безналичной форме исключительно с аккредитованными туроператорами, включёнными в Единый федеральный реестр. Такой подход позволит семьям организовать совместный познавательный отдых при сохранении контроля над использованием государственных средств.
Кстати, в 2026 году семьи смогут получить более 700 000 рублей в качестве материнского капитала за рождение первого ребёнка. При этом недавно в Госдуме предложили разрешить людям тратить его ещё и на услуги стоматологических клиник.
