В Госдуме рассказали, будет ли введена в России обязательная 13-я зарплата

Выплата так называемой 13-й зарплаты является правом, а не обязанностью работодателя, заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с «Лентой.ру». По её словам, поощрение добросовестный работодатель может назначить за превышение плановых показателей эффективности предприятия, хотя в законах соответствующее понятие отсутствует.

«Можно это назвать как угодно, но по законодательству Российской Федерации такого понятия, как 13-я зарплата, нет», — подчеркнула парламентарий.

Она отметила, что годовая премия, выплачиваемая по итогам работы, традиционно называется 13-й зарплаты. Однако форма и размер подобного вознаграждения определяются исключительно работодателем на основании финансовых результатов деятельности организации и достижений конкретных сотрудников.

«Что касается вмененной обязанности, то я категорически против, потому что по бюджетным организациям мы не сможем этого достичь. Что касается предложения по коммерческому сектору экономики, то здесь должен диктовать рынок, а не законодатель», — заключила депутат ГД РФ.

Ранее в Госдуме оценили возможность выплаты российским бюджетникам 13-й зарплаты. К слову, в проекте федерального бюджета заложена индексация всех социальных обязательств в 2026 году. По словам министра финансов Антона Силуанова, зарплаты бюджетников, пенсии и материнский капитал будут увеличены с учётом инфляции и роста зарплат.