«Оплатит счёт»: ЕС предрекли участь «рогоносца истории» в украинском конфликте
Евродепутат Мариани: ЕС останется в стороне от мирного процесса на Украине
Евросоюз демонстрирует полное отсутствие стремления к миру на Украине и рискует оказаться в стороне от исторических решений. С таким заявлением выступил евродепутат от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани в интервью РИА «Новости». Политик убеждён, что Брюссель может сколько угодно повторять свои недостижимые принципиальные позиции, но это ничего не изменит.
«Боюсь, что в этой истории Европейский союз окажется «рогоносцем истории». Потому что история пишется без него», — заявил Мариани.
По его словам, выгоду получат те, кто определит условия мира, а Европа как всегда оплатит счёт. Упорный отказ быть прагматичным уже вывел ЕС за рамки военной реальности и переговоров, а завтра исключит из самого мирного процесса.
А ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет потребовал от главы европейской дипломатии Каи Каллас отказаться от «огульных» заявлений касательно урегулирования украинского конфликта и прекратить попытки диктовать России условия. Парламентарий убеждён, что вместо того, чтобы возводить преграды в виде всевозможных условий и угроз, ЕС должен направить усилия на то, чтобы начать переговоры с Россией в сложившейся обстановке.
