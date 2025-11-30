Евросоюз демонстрирует полное отсутствие стремления к миру на Украине и рискует оказаться в стороне от исторических решений. С таким заявлением выступил евродепутат от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани в интервью РИА «Новости». Политик убеждён, что Брюссель может сколько угодно повторять свои недостижимые принципиальные позиции, но это ничего не изменит.

«Боюсь, что в этой истории Европейский союз окажется «рогоносцем истории». Потому что история пишется без него», — заявил Мариани.

По его словам, выгоду получат те, кто определит условия мира, а Европа как всегда оплатит счёт. Упорный отказ быть прагматичным уже вывел ЕС за рамки военной реальности и переговоров, а завтра исключит из самого мирного процесса.

А ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет потребовал от главы европейской дипломатии Каи Каллас отказаться от «огульных» заявлений касательно урегулирования украинского конфликта и прекратить попытки диктовать России условия. Парламентарий убеждён, что вместо того, чтобы возводить преграды в виде всевозможных условий и угроз, ЕС должен направить усилия на то, чтобы начать переговоры с Россией в сложившейся обстановке.