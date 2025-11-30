Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 ноября, 09:46

Туманный козырь: Армия России заполучила «призрачного» союзника в битве за Покровск

Туман осложняет оборону Красноармейска для ВСУ, давая преимущество ВС РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Filippov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Filippov

Операция по обороне Красноармейска (украинское название — Покровск) осложнилась для украинских сил из-за туманной погоды. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

«В связи с ухудшением погодных условий оборонительная операция в Покровске осложнена. Плотный туман, который держался над городом в течение всех вчерашних суток, значительно усложнил работу украинских подразделений, в частности воздушной разведки», — приводит издание слова военных.

В корпусе отметили, что в таких погодных условиях ограничена видимость, и российские силы получают преимущество, что позволяет им активнее заходить в город и готовить дальнейшее наступление.

Новости СВО. ВС РФ штурмуют Свято-Покровское, в Гуляйполе окружены боевики ВСУ, Ермак меняет кабинет на окоп, 30 ноября
Новости СВО. ВС РФ штурмуют Свято-Покровское, в Гуляйполе окружены боевики ВСУ, Ермак меняет кабинет на окоп, 30 ноября

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие активно продвигаются в восточных районах Красноармейска (ДНР), где штурмовые группы 2-й армии заняли микрорайон Динас. Также продолжаются операции по зачистке населённого пункта Ровное в ДНР.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar