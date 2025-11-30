Туманный козырь: Армия России заполучила «призрачного» союзника в битве за Покровск
Туман осложняет оборону Красноармейска для ВСУ, давая преимущество ВС РФ
Операция по обороне Красноармейска (украинское название — Покровск) осложнилась для украинских сил из-за туманной погоды. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.
«В связи с ухудшением погодных условий оборонительная операция в Покровске осложнена. Плотный туман, который держался над городом в течение всех вчерашних суток, значительно усложнил работу украинских подразделений, в частности воздушной разведки», — приводит издание слова военных.
В корпусе отметили, что в таких погодных условиях ограничена видимость, и российские силы получают преимущество, что позволяет им активнее заходить в город и готовить дальнейшее наступление.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие активно продвигаются в восточных районах Красноармейска (ДНР), где штурмовые группы 2-й армии заняли микрорайон Динас. Также продолжаются операции по зачистке населённого пункта Ровное в ДНР.
