В Чувашии объявили беспилотную опасность
Власти Чувашии предупредили местное население об опасности атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в приложении МЧС.
«В Чувашской Республике объявлена опасность атаки БПЛА», — сказано в сообщении.
Министерство призвало граждан быть осторожными и бдительными, пока всё не утихнет.
Ранее Life.ru рассказывал, что во время атаки украинских БПЛА в Краснодарском крае было повреждено несколько жилых домов и нефтезавод. Представители оперштаба добавили, что на территории НПЗ дрон повредил газовую трубу, однако пожара удалось избежать.
