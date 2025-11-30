Россия и США
Регион
30 ноября, 09:42

В Чувашии объявили беспилотную опасность

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Власти Чувашии предупредили местное население об опасности атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в приложении МЧС.

«В Чувашской Республике объявлена опасность атаки БПЛА», — сказано в сообщении.

Министерство призвало граждан быть осторожными и бдительными, пока всё не утихнет.

Ранее Life.ru рассказывал, что во время атаки украинских БПЛА в Краснодарском крае было повреждено несколько жилых домов и нефтезавод. Представители оперштаба добавили, что на территории НПЗ дрон повредил газовую трубу, однако пожара удалось избежать.

