Российские военные нанесли удары по объектам ВС Украины и предприятиям военно-промышленного комплекса в 143 районах. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

По данным военного ведомства, поражены склады горючего, место предполётной подготовки и запуска беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников. Для атак использовалась оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия.

Тем временем сообщения о ликвидации иностранных наёмников находят своё подтверждение. Южнокорейские СМИ сообщили о гибели на Украине ещё одного гражданина республики, с ним простились в Киеве. Ранее украинская пресса писала о смерти двух южнокорейцев, однако официально подтверждена пока гибель лишь одного из них.