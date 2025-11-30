Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
30 ноября, 09:51

Беспилотник Bayraktar впервые в истории сбил самолёт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / twintyre

Турецкий беспилотный истребитель Bayraktar Kızılelma впервые в истории сбил самолёт ракетой класса «воздух-воздух». Производитель Baykar заявляет о беспрецедентном успехе испытаний, которые открывают новую главу в военной авиации.

В пресс-релизе компании уточняется, что высокоскоростная воздушная цель была обнаружена радаром ASELSAN MURAD AESA, после чего Kızılelma запустил ракету GÖKDOĞAN BVR и поразил цель с абсолютной точностью. Всё произошло в рамках тестового сценария на полигоне над Синопом. При этом большинство разрабатываемых в мире беспилотных истребителей предназначены только для ударов по наземным целям, отметили в компании.

«Ни одна другая беспилотная платформа не смогла до сих пор успешно осуществить удар по объекту в воздухе», — подчеркнул производитель. Беспилотник способен обнаруживать вражеские самолёты на больших расстояниях, реализуя концепцию «видеть, пока его не видят».

Ранее стало известно, что российские войска применяют на фронте беспилотники-матки «Молния», которые доставляют в зону боевых действий несколько FPV-дронов с взрывчаткой. После запуска БПЛА может продолжать полёт к отдельной цели, неся на себе противотанковую мину.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Александра Мышляева
