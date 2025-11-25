Военный эксперт раскрыл особенности дронов FP-1 ВСУ, атаковавших регионы России

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал об особенностях украинских дронов FP-1, атаковавших российские регионы. По его словам, БПЛА FP-1 похожи на дрон «Лютый» и являются уменьшенной копией Bayraktar. Они изготовлены из композитных материалов, а боевая часть может варьироваться в зависимости от дальности полёта — от 50 килограмм и более.

Кнутов в беседе с «Лентой.ру» пояснил, что эти беспилотники запускаются с катапульты, что позволяет снять шасси, уменьшить вес и увеличить либо бомбовую нагрузку, либо топливо. Главная особенность FP-1 в том, что они пролетают по заранее проложенному маршруту, почти не выходя в эфир.

Корректировка полёта происходит только на конечном участке с помощью GPS, ГЛОНАСС и иногда мобильных вышек, что позволяет системам РЭБ засекать и подавлять дроны. Эксперт отметил, что российские системы противовоздушной обороны надёжно сбивают FP-1 при попадании их в зону действия.

«Если беспилотник залетает в зону поражения, он стопроцентно уничтожается», — подытожил специалист.

Напомним, за минувшую ночь система ПВО сбила 249 дронов ВСУ над Россией. Есть погибшие и раненые. Позже выяснилось, что ВСУ ударили по России дронами FP-1 с 60 килограммами взрывчатки.