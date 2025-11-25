Россия и США
25 ноября, 09:54

Генерал раскрыл истинные цели массированной атаки дронов ВСУ на регионы России

Обложка © mil.gov.ua

Массированная атака беспилотников Вооружённых сил Украины на российские регионы была направлена на создание информационного резонанса в западных странах, заявил генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, Киев стремится таким образом продемонстрировать зарубежным спонсорам свою боеспособность, чтобы сохранить поддержку.

«Они пытаются доказать своим западным хозяевам-спонсорам, что они ещё на что-то способны. Но их беспилотники были обезврежены. ВСУ в очередной раз показали свою террористическую сущность», — подчеркнул Герой России.

В отличие от ВС РФ, которые наносят удары исключительно по военным объектам, украинские боевики целенаправленно атакуют гражданскую инфраструктуру. Однако атаки, направленные на причинение максимального ущерба мирному населению и провокацию недовольства среди граждан России, были пресечены, отметил собеседник NEWS.ru.

Генерал рассказал, откуда ВСУ атаковали Ростовскую область беспилотниками
Напомним, за минувшую ночь система ПВО сбила 249 дронов ВСУ над Россией. Есть погибшие и раненые. Позже выяснилось, что ВСУ ударили по России дронами FP-1 с 60 килограммами взрывчатки.

