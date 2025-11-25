Массированная атака беспилотников Вооружённых сил Украины на российские регионы была направлена на создание информационного резонанса в западных странах, заявил генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, Киев стремится таким образом продемонстрировать зарубежным спонсорам свою боеспособность, чтобы сохранить поддержку.

«Они пытаются доказать своим западным хозяевам-спонсорам, что они ещё на что-то способны. Но их беспилотники были обезврежены. ВСУ в очередной раз показали свою террористическую сущность», — подчеркнул Герой России.

В отличие от ВС РФ, которые наносят удары исключительно по военным объектам, украинские боевики целенаправленно атакуют гражданскую инфраструктуру. Однако атаки, направленные на причинение максимального ущерба мирному населению и провокацию недовольства среди граждан России, были пресечены, отметил собеседник NEWS.ru.

Напомним, за минувшую ночь система ПВО сбила 249 дронов ВСУ над Россией. Есть погибшие и раненые. Позже выяснилось, что ВСУ ударили по России дронами FP-1 с 60 килограммами взрывчатки.