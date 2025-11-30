Россия и США
30 ноября, 09:55

Зеленский ввёл санкции против «Роснефти» и «Лукойла»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Владимир Зеленский ввёл санкции против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл», а также ряда связанных с ними предприятий. Об этом глава киевского режима заявил в своём обращении.

Кроме того, под ограничения попали лица, которые, по версии Киева, причастны к организации атак с использованием дронов по территории Украины. Подробности санкционных решений пока не раскрываются.

Решение Киева о санкциях против российских нефтяных компаний занятно смотрится на фоне новостей из Вашингтона. Сенат США временно приостановил рассмотрение жёсткого антироссийского законопроекта, который предусматривал пошлины в 500% для стран, закупающих российские энергоносители. Эта пауза, по данным СМИ, связана с предстоящим визитом спецпосланника президента США в Москву для обсуждения урегулирования украинского конфликта.

