Игнорирование открыток от бабушек опасно для их здоровья

Пожилые люди могут столкнуться с апатией и тоской, если отправляемые ими виртуальные открытки остаются без ответа. Такое мнение «Абзацу» высказала психолог Екатерина Кольцова, объяснив, что для старшего поколения прикольные картинки становятся новым способом выражения чувств.

Пожелание всем читателям Life.ru. Фото © Telegram / Добрячки

«Игнорирование открыток может спровоцировать апатию и чувство отчуждения, если это способ возрастного поколения сказать «люблю», вариант продемонстрировать свою вовлечённость», — подчеркнула специалист. Она рекомендует отвечать коротким сообщением с тёплым признанием, принимая этот формат как проявление заботы, а не навязчивости.

При этом психолог советует не преувеличивать важность каждого послания — иногда это просто праздничное поздравление без скрытых сигналов. Лучше прямо спросить у родственника, насколько для него актуальны такие рассылки, а не додумывать за него.

Ранее специалисты Университета Флиндерс в Австралии установили прямую связь между совместными приёмами пищи с престарелыми членами семьи и улучшением показателей их здоровья. Как показал масштабный опрос с участием 80 000 респондентов, люди, которые привыкли питаться в одиночестве, в среднем отличаются менее сбалансированным и разнообразным рационом питания.