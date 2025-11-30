Напавшего на мэра Енисейска арестовали до конца января

Суд арестовал до 27 января 2026 года жителя Енисейска Красноярского края, который набросился на главу города Валерия Никольского во время личного приёма и нанёс ему несколько ударов. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по региону.

По данным следствия, подозреваемый как минимум десять раз ударил чиновника кулаком по лицу. Сейчас экспертиза устанавливает тяжесть нанесённого здоровью вреда. Сам мэр пояснил, что не был знаком с агрессором.

Напомним, 28 ноября в Енисейске Красноярского края местный житель напал на главу города Валерия Никольского. Инцидент произошёл в здании администрации во время личного приёма граждан. Мужчина долго ругался на мэра, обвинил его в «плохой работе», после чего набросился и начал бить кулаком по лицу. Возбуждено уголовное дело по ст.318 УК РФ.