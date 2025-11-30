Два человека погибли при ударах дронов ВСУ по Белгородской области

Двое мирных жителей погибли в результате ударов беспилотников по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

В селе Берёзовка дрон атаковал автомобиль, в результате чего два мужчины скончались на месте от полученных ранений. Губернатор принёс соболезнования родным погибших и подтвердил полное уничтожение транспортного средства.

В Грайворонском округе FPV-дрон сдетонировал на территории частного дом. Пострадал мужчина. Медики оказывают пострадавшему реанимационную помощь, а на месте разрушены дом, хозпостройка и автомобиль.

Ранее Life.ru рассказывал, что во время атаки украинских БПЛА в Краснодарском крае было повреждено несколько жилых домов и нефтезавод. По информации оперативного штаба, в результате падения беспилотника на территории нефтеперерабатывающего завода была повреждена газовая труба. При этом, как сообщается, возгорания удалось предотвратить.