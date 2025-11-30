Россия и США
30 ноября, 11:00

На Сахалине идут масштабные поиски рыбаков, пропавших в Охотском море

Обложка © МЧС Сахалинской области

Двое 27-летних мужчин пропали после выхода в Охотское море на резиновой лодке в районе залива Терпения. К масштабной поисковой операции подключились спасатели МЧС России.

Для поисков задействованы наземные группы, обследующие береговую линию, спасательное судно «Отто Шмидт» и два гражданских судна. В готовности к вылету находятся вертолёт Ми-8 и самолёт Ан-26, однако их работа может быть осложнена из-за надвигающегося снежного фронта и ухудшения видимости.

В связи с этим происшествием сложно не вспомнить трагедию, которая произошла в прошлом году. Тогда в Охотское море унесло лодку-катамаран «Байкат 470», где единственный выживший Михаил Пичугин провёл в дрейфе 67 дней, а его брат и 16-летний племянник погибли. Пичугин, признавший свою вину как капитан, был обвинён в подлоге документов и нарушении правил безопасности.

