Моя вина, моя лодка, я капитан: Выживший после 67 дней в Охотском море впервые рассказал о смертельном дрейфе

Единственный выживший в морской трагедии в Охотском море Михаил Пичугин поделился своей историей 67-дневного дрейфа на лодке-катамаране «Байкат 470». Год назад эта история унесла жизни его брата Сергея и 16-летнего племянника Ильи. Подробности трагедии он раскрыл в интервью телеканалу РЕН ТВ.

Пичугина обвиняют в подлоге документов при регистрации судна и нарушении безопасности, что привело к гибели двух человек.

«Моя вина, моя лодка, я капитан», — признал он.

4 августа братья Пичугины вышли из села Москальво в Сахалинской области. Они пересекли Сахалинский залив, преодолев 60 километров. Затем направились к мысу Перовского, где их встречал 15-летний племянник Михаила и другие участники экспедиции.

С 5 по 7 августа группа устроила лагерь у бухты Врангеля. Каждый день они отправлялись на лодках к Шантарским островам, рыбачили и наблюдали за китами. Затем вернулись на мыс Перовского, где переночевали. 9 августа группа отправилась обратно на Москальво.

Михаил Пичугин (справа) с погибшими братом Сергеем и племянником. Фото © VK / Сахалинский поисковый спасательный отряд «СОВА»

Одной из причин трагедии оказалась желание сократить путь. Согласно правилам Государственной инспекции по маломерным судам, их лодка не должна удаляться от берега более чем на 5 километров. Другой маршрут длился бы 400 километров и занял бы около 20 часов вместо трёх. Однако это было безопасней.

Мотор на лодке заглох в середине Татарского пролива, между материком и островом Сахалин. Братья надеялись, что проходящие корабли заметят их. Сначала они не осознавали масштаб проблемы. У них было 5 литров воды, запасы пищи на три дня, тёплые спальники, спасательные жилеты, удочка, ракетница и сигнальные ракеты. Они купались и даже шутили.

«Брат говорил: «Сыну же 1 сентября в школу. До этого времени точно нас найдут», — вспоминает выживший

Вечером 9 августа племянник должен был связаться с матерью, но телефонного звонка не последовало. 10 августа женщина забила тревогу. Поиски стартовали только через три дня из-за подготовки. В это время на море начался шторм.

На второй день после поломки мотора мимо их лодки проплывали корабли, но никто не заметил их. Братья думали, что близкие будут их искать. Они пытались привлечь внимание, используя ракетницу, но безрезультатно. Тогда они привязали красную рубашку Сергея к палке как сигнал бедствия и начали экономить запасы еды и воды. На борту не оказалось связи.

Чтобы повысить шанс на спасение, Михаил решил добраться до берега самостоятельно. Он натянул брезент на два весла, получив подобие паруса. Когда ветер дул к берегу, он поднимал якорь, а при изменении направления — опускал. Такая схема продолжалась четыре дня. Корабли продолжали проходить мимо, а погода ухудшалась.

Пичугины пытались не замёрзнуть в ледяных водах Охотского моря, а корабли проплывали мимо. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Belikova Oksana

На четвёртый день лодка почти достигла берега. Мужчина думал, что сможет добраться до земли вплавь или с помощью весёл.

«Встали на ночёвку. Но из-за ночного шторма нас утащило обратно», — говорит Михаил.

Лодку унесло в открытое море, где было сложно её найти.

«С 13 на 14 августа был шторм. Нас таскало туда-сюда. Не видно было, что несёт, куда несёт, почему несёт», — рассказал он.

Четыре дня спустя якорь оторвался и ушёл на дно. Печаль усугублялась тем, что вертолёты спасателей обследовали Охотское море, но не могли найти их. Погода ухудшалась: начались дожди, штормы и туманы.

«Один раз хорошая волна была. С трёхэтажный дом. Вниз посмотришь — голова кружится. Трое суток нас к берегу тащило, а когда немного осталось, раз, и в другую сторону начинает тащить», — говорит Пичугин.

27 августа племянник Михаила отметил 16-летие. К этому моменту семья находилась без еды и пресной воды уже неделю. Мужчины собирали дождевую воду, натягивая брезент, который был парусом.

«Была 25-литровая канистра. Больше половины один раз насобирали. А в остальное время она едва закрывала донышко. В термос наливали и делили потом по глоточкам», — признался Михаил.

Подросток хуже всех переносил испытания — его лицо стянуло от солёной воды, он во сне стонал от боли.

«Поймали как-то рыбу. Посолили. Но что-то не зашла она. Рыбу солёную поешь, потом же пить надо. А пить особо нечего», — вспоминает выживший.

Сам Михаил находился на корме, под открытым небом, рядом с поломанным мотором. Сергей с сыном разместились ближе к передней части судна, где было теплее.

«Ногами постоянно шевелил, чтобы согреться. Чуть ли не в кровь пальцы сточил», — говорит Михаил.

Первым не стало племянника Михаила. Он скончался 18 сентября.

«Однажды открыл глаза и как обычно спросил брата, всё ли в порядке. Он мне ответил: Да. Нормально. Сына моего только не стало», — рассказывает Пичугин о трагедии.

Через десять дней после этого погиб и Сергей. Он винил себя за то, что взял сына в путешествие.

«В один момент он сел на корму, голову вверх поднял. Я думал, он там что-то рассматривает, а он, оказывается, всё уже, умер», — вспоминает Михаил момент смерти брата.

Мужсина остался один на лодке. Он завёрнул тела родных в брезент и перестал считать дни.

«Я устал, уже не понимал, какой день мы находимся в море. Мне самому плохо становилось», — говорит он.

Спасение пришло неожиданно 14 октября 2024 года. Рыбаки траулера «Ангел» заметили в темноте объект, похожий на буй. Когда они приблизились, увидели дрейфующую лодку.

Михаил Пичугин встретил рыбаков после двухмесячного дрейфа. Фото © Telegram / Дальневосточная транспортная прокуратура

«Я лежал, как вдруг увидел свет. Раздались крики: «Есть кто-нибудь или нет?». Выскочил. Нашли меня где-то в 30 километрах от Усть-Хайрюзово», — рассказал выживший.

Сейчас Михаил Пичугин ожидает суда. Ему грозит до семи лет колонии по части 3 статьи 263 УК за нарушение правил безопасности водного транспорта.