Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 ноября, 11:07

Внучка 104-летней тиктокерши назвала дату прощания

Обложка © VK / Живой голос Победы

Обложка © VK / Живой голос Победы

Прощание с блокадницей Ниной Сахарновой состоится в среду, 1 декабря. Об этом сообщила внучка 104-летней долгожительницы Вероника Колдина, подтвердив её кончину в Санкт-Петербурге.

«Вчера в 20:45 позвонили из больницы, что умерла...» — рассказала она РИА «Новости».

Нина Сахарнова стала настоящей звездой соцсетей — её блог в TikTok, где она делилась воспоминаниями о блокаде и даже танцевала, собирал миллионы просмотров.

Умерла конькобежка Петрусева, взявшая золото на Олимпиаде в 1980 году
Умерла конькобежка Петрусева, взявшая золото на Олимпиаде в 1980 году

Напомним, Сахарнова умерла на 105-м году жизни. Согласно данным организации «Живой голос Победы», в военные годы она работала на Витебском вокзале, ремонтировала телефоны, а после войны посвятила 28 лет работе в конструкторском бюро морского флота. Блокадница была награждена медалью «За оборону Ленинграда» и другими знаками отличия. Она прославилась благодаря своему каналу в TikTok, который начала вести в 99 лет.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar