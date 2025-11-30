Внучка 104-летней тиктокерши назвала дату прощания

Прощание с блокадницей Ниной Сахарновой состоится в среду, 1 декабря. Об этом сообщила внучка 104-летней долгожительницы Вероника Колдина, подтвердив её кончину в Санкт-Петербурге.

«Вчера в 20:45 позвонили из больницы, что умерла...» — рассказала она РИА «Новости».

Нина Сахарнова стала настоящей звездой соцсетей — её блог в TikTok, где она делилась воспоминаниями о блокаде и даже танцевала, собирал миллионы просмотров.

Напомним, Сахарнова умерла на 105-м году жизни. Согласно данным организации «Живой голос Победы», в военные годы она работала на Витебском вокзале, ремонтировала телефоны, а после войны посвятила 28 лет работе в конструкторском бюро морского флота. Блокадница была награждена медалью «За оборону Ленинграда» и другими знаками отличия. Она прославилась благодаря своему каналу в TikTok, который начала вести в 99 лет.