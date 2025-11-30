Голод угрожает 735 млн человек по всему миру: Названы 5 стран с критической ситуацией

Пять стран столкнулись с риском голода, сообщил РИА «Новости» директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков. Такая проблема особенно остра в секторе Газа, Судане, Южном Судане, Мали и на Гаити.

«Наибольшую озабоченность вызывает Палестина (сектор Газа), Судан, Южный Судан, Гаити и Мали. Население этих стран уже столкнулось с голодом, риском голода или катастрофическим уровнем тяжёлого отсутствия продовольственной безопасности», — сказал Кобяков.

В текущем году около 735 миллионов человек, или 9,1% мирового населения, столкнулись с голодом, не имея достаточно еды для удовлетворения базовых физиологических потребностей. В частности, в секторе Газа угроза голодной смерти нависла над примерно двумя миллионами человек.

Пока в одних странах люди голодают из-за политической обстановки и боевых действий, в других, более мирных регионах, лютуют сами люди. В США полиция задержала четырёх членов семьи, которые держали 14-летнюю девочку взаперти и морили её голодом. Среди арестованных — её биологический отец и его жена. Вес девочки составлял всего 15,8 кг.