30 ноября, 11:24

Голод угрожает 735 млн человек по всему миру: Названы 5 стран с критической ситуацией

Кобяков: В мире более 700 миллионов человек столкнулись с голодом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / jrmiller482

Пять стран столкнулись с риском голода, сообщил РИА «Новости» директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков. Такая проблема особенно остра в секторе Газа, Судане, Южном Судане, Мали и на Гаити.

«Наибольшую озабоченность вызывает Палестина (сектор Газа), Судан, Южный Судан, Гаити и Мали. Население этих стран уже столкнулось с голодом, риском голода или катастрофическим уровнем тяжёлого отсутствия продовольственной безопасности», — сказал Кобяков.

В текущем году около 735 миллионов человек, или 9,1% мирового населения, столкнулись с голодом, не имея достаточно еды для удовлетворения базовых физиологических потребностей. В частности, в секторе Газа угроза голодной смерти нависла над примерно двумя миллионами человек.

Мать заперла дома и заморила голодом дочь из-за страха ковида
Пока в одних странах люди голодают из-за политической обстановки и боевых действий, в других, более мирных регионах, лютуют сами люди. В США полиция задержала четырёх членов семьи, которые держали 14-летнюю девочку взаперти и морили её голодом. Среди арестованных — её биологический отец и его жена. Вес девочки составлял всего 15,8 кг.

