Россия нарастила импорт корейской лапши до рекорда за 22 года

Поставки лапши из Южной Кореи в Россию в октябре текущего года выросли в 1,4 раза, достигнув максимальных значений почти за 22 года. Об этом свидетельствуют данные корейской статслужбы, проанализированные РИА «Новости».

За октябрь Страна утренней свежести экспортировала в РФ лапши почти на 5,1 миллиона долларов. В месячном выражении объём поставок увеличился на 39,8%, а в годовом — на 40,4%. Подобный месячный объём не фиксировался с апреля 2004 года. Основную долю поставок заняла лапша быстрого приготовления, объём которой в октябре достиг 5,03 миллиона долларов. Ещё на 61 тысячу долларов Москва закупила рисовую лапшу.

По итогам октября Россия стала седьмым крупнейшим покупателем южнокорейской лапши. Лидерами среди импортёров стали Китай (37,6 миллиона долларов), США (23,3 миллиона), Япония (8,02 миллиона), Филиппины (6,4 миллиона) и Великобритания (6 миллионов).

Кроме того, в октябре Москва увеличила закупки дамплингов у Сеула до 141 тысячи долларов, что в полтора раза превышает показатель предыдущего месяца и на 14% больше, чем годом ранее. Однако за десять месяцев текущего года их общие поставки сократились на треть, составив 1,06 миллиона долларов.

