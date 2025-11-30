Глава МИД Турции: Россия и Украина готовы к миру больше, чем когда-либо

Россия и Украина «более чем когда-либо» готовы к достижению мирного соглашения. Такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

По его словам, стороны осознали масштаб человеческих страданий и пределы своих возможностей после четырёх лет войны. Фидан утверждает, что Россия готова согласиться на прекращение огня при определённых условиях, и эта позиция доведена до украинской стороны при участии Анкары.

Глава турецкой дипломатии считает, что такое соглашение станет исторической возможностью не только остановить конфликт, но и создать прочную стабильность для всей Европы, предотвратив дальнейшие нападения.

Заявление турецкого министра прозвучало на фоне активных дипломатических контактов. На днях глава Хакан Фидан сообщил о тайном визите в Анкару директора СВР Сергея Нарышкина, который представил российскую позицию по американскому мирному плану для Украины. Анкара внимательно изучила эти предложения, подтвердив свою готовность вновь выступить площадкой для прямых переговоров, которые считает лучшим путём к урегулированию.