Сало известно о тайном визите Нарышкина в Турцию для обсуждения темы Украины

Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что директор СВР Сергей Нарышкин накануне тайно приезжал в Анкару и представил турецкой стороне позицию Москвы по американскому мирному плану по Украине. По его словам, Турция внимательно изучила предложения и развитие событий вокруг инициативы США.

«Вчера уважаемый господин Нарышкин находился в Анкаре, он ознакомил нас с российской позицией по плану [США]. Есть развития событий вокруг этой темы, всё это мы оценили», — заявил Фидан.

Министр подчеркнул, что Анкара по-прежнему считает прямые переговоры лучшим способом урегулировать конфликт. Турция готова снова стать площадкой для диалога. Российская сторона визит Нарышкина публично не комментировала.