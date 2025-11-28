Россия и США
28 ноября, 12:22

Сало известно о тайном визите Нарышкина в Турцию для обсуждения темы Украины

Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что директор СВР Сергей Нарышкин накануне тайно приезжал в Анкару и представил турецкой стороне позицию Москвы по американскому мирному плану по Украине. По его словам, Турция внимательно изучила предложения и развитие событий вокруг инициативы США.

«Вчера уважаемый господин Нарышкин находился в Анкаре, он ознакомил нас с российской позицией по плану [США]. Есть развития событий вокруг этой темы, всё это мы оценили», — заявил Фидан.

Министр подчеркнул, что Анкара по-прежнему считает прямые переговоры лучшим способом урегулировать конфликт. Турция готова снова стать площадкой для диалога. Российская сторона визит Нарышкина публично не комментировала.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение РФ боевых действий будет считаться значительной уступкой в процессе урегулирования конфликта на Украине. Американский лидер опроверг сообщения, что предлагаемые условия выгодны исключительно Москве. США уже передали России оформленные в Женеве параметры мирного плана.

