Водитель Mercedes убил женщину, врезавшись в стоявший ВАЗ на трассе в Москве

На северо-востоке Москвы произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла женщина-пассажир. По предварительным данным прокуратуры, автомобиль Mercedes врезался в ВАЗ, остановившийся на СВХ из-за технической неисправности.

В результате столкновения пассажирка отечественного автомобиля погибла на месте. Прокуратура Северо-Восточного административного округа взяла на контроль установление всех обстоятельств аварии и ход процессуальной проверки. Следователи выясняют детали происшествия и причины гибели.

Ранее Life.ru сообщал, что легендарный «майбах» основателя ЛДПР Владимира Жириновского вновь оказался участником ДТП в Москве. Это уже второй случай ДТП с участием премиального автомобиля за последние два месяца.