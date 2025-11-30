Белгородская область подверглась налёту дронов ВСУ, пострадали два человека

Пять муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ, в результате чего пострадали две мирные жительницы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

В Грайвороне женщина получила баротравму от детонации FPV-дрона, а в селе Глотово ещё одна пострадавшая с ожогами лица была госпитализирована после атаки на автомобиль. В результате многочисленных ударов дронов в разных населённых пунктах повреждены остекление и фасады частных домов, кровли, заборы, а также несколько автомобилей и трактор.

Украинские атаки на гражданскую инфраструктуру приграничных регионов продолжаются. В Ростовской области в результате ночного удара ВСУ была повреждена котельная в городе Гуково, оставив без отопления 128 многоквартирных домов, две больницы, четыре школы и шесть детских садов. Подача тепла была приостановлена, а персонал эвакуирован. Также ударам подверглись другие районы области, где на одном из предприятий произошло возгорание.