Лавров напомнил, что Россия не уступает Западу в экспорте военной продукции

Россия не уступает западным странам в объёмах экспорта оборонной продукции, наша техника высоко оценивается за рубежом, что стало частью российского авторитета на международной арене. Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе «Военная приёмка».

«Мы совсем не уступаем в этой «гонке». Когда идут репортажи с различных салонов авиационной техники или другой военной продукции, я горжусь тем, как принимают наши изделия. Нисколько не сомневаюсь, что это часть российского авторитета на международной арене, часть материальной основы российской внешней политики», — пояснил дипломат.

По словам Лаврова, правила честной мировой конкуренции «пошли прахом», когда Запад понял, что отстаёт от Москвы в развитии военной индустрии и уступает место по показателям экспорта боевой техники. Министр напомнил, что западные политики пытались задавить Россию экспортными ограничениями, что ярко доказывает нечистоплотность конкуренции со стороны Запада. Однако Лавров подчеркнул, что не все страны хотят «плясать под эту дудку», а выражают солидарность России и находят возможности совершать взаимовыгодные сделки в обход любым рестрикциям.