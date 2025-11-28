Лавров: Россия уважает позицию Венгрии по Украине, чего нельзя сказать о ЕС
Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия, в отличие от Евросоюза, проявляет уважение к позиции Венгрии относительно Украины, как и к мнению любого другого государства. Эти слова были сказаны им в беседе с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным.
Лавров — о переговорах Путина и Орбана. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
На вопрос о том, сообщит ли премьер-министр Венгрии Виктор Орбан президенту США Дональду Трампу о результатах своей встречи с Владимиром Путиным, Лавров ответил, что не может предсказывать намерения «главы правительства суверенного государства, нашего давнего и надёжного партнёра».
«Никаких запретов, в отличие от европейских стран, которые то и дело выступают с претензиями и заявляют, что Орбан свои действия не согласовывает с Брюсселем. Мы так себя никогда не ведем, мы уважаем позицию Венгрии, как и любой другой страны», — сказал Лавров.
Напомним, в пятницу, 28 ноября, Владимир Путин провёл переговоры с Виктором Орбаном. В составе российской делегации присутствовали ключевые официальные лица, включая помощника президента Юрия Ушакова, вице-премьера Александра Новака и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Переговоры длились более трёх часов. По завершении встречи Путин лично проводил Орбана к автомобилю.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.