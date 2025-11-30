Украина столкнётся с серьёзными трудностями в защите воздушного пространства без срочных поставок зенитных ракет от западных партнёров. Такое заявление сделал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

По его словам, у ВС России сейчас достаточно средств поражения для массированных обстрелов Украины в осенне-зимний период. Игнат заметил, что сочетание ракет и дронов позволит российским войскам атаковать территорию Украины один–два раза в неделю.

«Мы имеем статистику, здесь гадать ничего не нужно. Раз-два в неделю, к сожалению, есть такие массированные удары, а это говорит о том, что Россия имеет достаточно средств, которые производит. Понятно, что может быть интенсификация этих ударов, поэтому мы всегда обращаемся к нашим западным партнёрам по наращиванию нам поставок зенитных боеприпасов, прежде всего ракет», — сказал спикер Воздушных сил ВСУ.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос признания новых российских территорий должен решаться не на уровне Киева, а на уровне международного сообщества. Он констатировал, что, несмотря на цель в виде соглашений с Украиной, сейчас это юридически неосуществимо. Лидер добавил, что в переговоры могут быть включены любые влиятельные и заинтересованные стороны, но для России принципиально важна международная легитимность итогов, а не их признание Украиной.