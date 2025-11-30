СК начал проверку по факту смерти юриста во время пересадки волос в Приморье

Следственный комитет Приморского края начал доследственную проверку по факту смерти 32-летнего юриста Андрея Капустина. Он скончался в одной из частных клиник во время проведения планового хирургического вмешательства прямо на операционном столе.

В настоящее время следователи активно работают над установлением всех обстоятельств произошедшего. Уже проведён тщательный осмотр места происшествия, а также опрошены медицинский персонал клиники и возможные свидетели. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, что Капустин скончался в одной из частных клиник во время выполнения операции по трансплантации волос. После введения анестезии у пациента произошло внезапное ухудшение состояния, юрист скончался не приходя в сознание.