СК начал проверку по факту смерти юриста во время пересадки волос в Приморье
Обложка © VK / Андрей Капустин
Следственный комитет Приморского края начал доследственную проверку по факту смерти 32-летнего юриста Андрея Капустина. Он скончался в одной из частных клиник во время проведения планового хирургического вмешательства прямо на операционном столе.
В настоящее время следователи активно работают над установлением всех обстоятельств произошедшего. Уже проведён тщательный осмотр места происшествия, а также опрошены медицинский персонал клиники и возможные свидетели. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Напомним, что Капустин скончался в одной из частных клиник во время выполнения операции по трансплантации волос. После введения анестезии у пациента произошло внезапное ухудшение состояния, юрист скончался не приходя в сознание.
