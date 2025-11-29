Сепсис и отёк лёгкого: Разбитый горем отец рассказал о смерти 18-летнего сына из-за ошибки врачей

В Новосибирске 18-летний студент скончался после того, как врачи дважды не диагностировали у него аппендицит. При первичном обращении с острой болью медики ограничились УЗИ и анализом крови, поставив диагноз «кишечная непроходимость» и назначив обезболивающие. Когда состояние юноши ухудшилось, его повторно госпитализировали с температурой 38 градусов, но только при экстренной операции обнаружили разрыв аппендикса.

«Прихожу в больницу, там сказали, что он на операции. Всё, оперировали его. Сказали звонить в реанимацию. В реанимацию позвонил, сказали, что там всё крайне тяжело. <…> И 28 числа его не стало», — рассказал брат погибшего в интервью 360.ru.

Как отметил отец студента, врачи осознали ошибку слишком поздно — у пациента развился сепсис и отёк лёгкого, приведшие к летальному исходу через четыре дня после первого обращения. Родители парня обратились в прокуратуру и организовали сбор средств на адвоката. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело, глава ведомства Александр Бастрыкин взял расследование под контроль.