ФЛГР проведёт совет и вынесет решение по скандалу с Большуновым

Судьба трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова решится на заседании. ФЛГР. Федерация лыжных гонок России опубликовала экстренное заявление, выразив глубокую обеспокоенность случившимся с Александром Бакуровым.

В заявлении ФЛГР подчёркивается, что ситуация является недопустимой и не соответствует нормам поведения в спорте. Федерация выступила категорически против любых проявлений агрессии и некорректного поведения, независимо от их причин и обстоятельств.

«В связи с произошедшим 2 декабря состоится заседание президиума ФЛГР, на котором будут рассмотрены все обстоятельства инцидента и будут приняты решения в рамках компетенции федерации», — сказано в заявлении.

Напомним, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов упал на финишной прямой во время лыжного спринта на Кубке России в Кировске. После финиша Большунов ударил соперника. Бакуров от этого упал, получил ушиб ноги о бортик и покинул трассу, прихрамывая. За этот поступок результат Большунова был аннулирован, однако комментатор Дмитрий Губерниев счёл данную меру слишком мягкой.