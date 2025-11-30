Россия и США
30 ноября, 12:34

Польша сохранит повышенный уровень террористической угрозы до 2026 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tomeqs

Польский премьер-министр Дональд Туск подписал распоряжение о продлении действия повышенного уровня террористической и кибернетической угрозы на территории страны. Соответствующая информация была опубликована в официальном аккаунте Правительственного центра безопасности Польши в социальной сети X.

Согласно подписанным документам, второй уровень угрозы под кодовыми обозначениями Bravo и Bravo-CRP будет сохраняться до 28 февраля 2026 года. Данные меры касаются защиты критически важных объектов инфраструктуры и киберпространства.

Уровень террористической угрозы Bravo действует в Польше с апреля 2022 года. Ранее, в ноябре 2025 года, после инцидента с подрывом железнодорожных путей в восточных регионах страны, правительство временно повышало уровень опасности до третьего (Charlie) на отдельных объектах железнодорожной инфраструктуры.

Польша просит ЕК предоставить 43,7 млрд евро на «защиту от России»
Ранее Life.ru рассказывал, что в Польше решили отпустить на свободу четырёх украинцев, причастных к диверсиям на железной дороге. Власти подозревали их в пособничестве двум другим гражданам Украины, которых в стране заочно обвинили.

