Польша сохранит повышенный уровень террористической угрозы до 2026 года

Польский премьер-министр Дональд Туск подписал распоряжение о продлении действия повышенного уровня террористической и кибернетической угрозы на территории страны. Соответствующая информация была опубликована в официальном аккаунте Правительственного центра безопасности Польши в социальной сети X.

Согласно подписанным документам, второй уровень угрозы под кодовыми обозначениями Bravo и Bravo-CRP будет сохраняться до 28 февраля 2026 года. Данные меры касаются защиты критически важных объектов инфраструктуры и киберпространства.

Уровень террористической угрозы Bravo действует в Польше с апреля 2022 года. Ранее, в ноябре 2025 года, после инцидента с подрывом железнодорожных путей в восточных регионах страны, правительство временно повышало уровень опасности до третьего (Charlie) на отдельных объектах железнодорожной инфраструктуры.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Польше решили отпустить на свободу четырёх украинцев, причастных к диверсиям на железной дороге. Власти подозревали их в пособничестве двум другим гражданам Украины, которых в стране заочно обвинили.