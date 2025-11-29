Польша обратилась в Европейскую комиссию с заявкой на получение масштабного военного кредита в размере 43,7 млрд евро. Об этом сообщил заместитель главы польского Минобороны Цезарий Томчик у себя в соцсети Х.

Средства планируется направить на реализацию комплексной программы укрепления обороноспособности, включая усиление восточных границ, приобретение беспилотных летательных аппаратов и модернизацию систем противовоздушной обороны. Значительная часть финансирования будет инвестирована в программу «Восточный щит», предусматривающую создание многоуровневой системы обороны — сами понимаете, от кого.

Польша стала крупнейшим получателем помощи в рамках общеевропейской программы SAFE, общий фонд которой составляет 150 млрд евро. На долю Варшавы приходится почти треть от общей суммы доступного финансирования. Помимо Польши, участниками программы являются ещё 18 государств-членов Европейского союза.