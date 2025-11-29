Североатлантический альянс создавался исключительно ради того, чтобы противостоять СССР и России как его правопреемнице. Об этом своим союзникам по НАТО напомнил польский премьер-министр Дональд Туск у себя в соцсети Х.

«Я хочу напомнить нашим союзникам, что НАТО была создана для защиты Запада от советской агрессии, то есть от России», — указал политик.

Он добавил, что в основу создания НАТО легла именно «солидарность» стран-участниц, а не личные стремления каждой из них, и выразил надежду, что с тех пор ничего не поменялось.

Вероятно, такое заявление он сделал на фоне недавней поездки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Туск считает этот визит «фатальной комбинацией», учитывая кризис в Киеве. Дело в том, что Будапешт тоже состоит в НАТО, однако правительство страны в своей политике руководствуется интересами именно венгров, а не желанием некоторых союзников по альянсу бросить все силы на помощь Украине.