Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев получил награду от Торговой палаты США в России (AmCham) за «лидерство в укреплении диалога между США и Россией». Об этом глава РФПИ написал в соцсети X, приложив фотографию премии.

«Сегодня (в субботу, — Прим Life.ru.) получил награду Торговой палаты США »За лидерство в укреплении диалога между США и Россией», — говорится в сообщении.

В своей публикации Дмитриев отметил, что на территории России продолжают работать более 150 американских компаний, причем свыше 70% из них ведут свою деятельность уже более 25 лет. Глава РФПИ также заявил, что из-за политических решений бывшего президента США Джо Байдена американский бизнес потерял в России «свыше 300 миллиардов долларов упущенной прибыли».

Ранее стало известно, что Кирилл Дмитриев провёл ряд встреч с представителями администрации президента США Дональда Трампа. Переговоры состоялись 24 и 25 октября, с планами на продолжение 26 октября. Конкретные имена американских участников этих встреч не уточнялись.