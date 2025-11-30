Тысячи жителей Мадрида вышли на улицы, требуя выборов после ареста экс-министра

Тысячи человек вышли в Мадриде на акцию протеста против правительства Испании с требованием проведения досрочных выборов. Организатором манифестации выступила оппозиционная Народная партия во главе с Альберто Нуньесом Фейхоо.

Протесты в Мадриде. Видео © X / javiernegre10

Поводом для протеста стало решение Верховного суда заключить под стражу экс-министра транспорта Хосе Луиса Абалоса по делу о коррупционной схеме при закупке масок во время пандемии. Фейхоо призвал граждан протестовать против «коррупционеров и всех, кто их поддерживает», прямо потребовав отставки премьер-министра Педро Санчеса.

Лидер оппозиции заявил о готовности поставить вопрос о доверии правительству, но признал, что для вотума недоверия у его партии не хватает голосов в парламенте. Это уже седьмая подобная антиправительственная акция, организованная Народной партией с 2022 года.

Антиправительственные протесты в Испании проходят на фоне активной поддержки Киева Мадридом. Ранее премьер-министр Педро Санчес объявил о выделении Украине нового пакета помощи на 817 миллионов евро, включая 100 миллионов на закупку вооружения у США и 200 миллионов на восстановление энергетического сектора. Санчес заявил о солидарности с Украиной до достижения «справедливого и прочного мира». В Испании расследование о коррупционных схемах в высших эшелонах власти называют «делом Кольдо». Его ведут с весны 2024 года.